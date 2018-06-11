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داعية توضح حكم الجمع بين صيام الـ 6 من شوال وأيام القضاء

الإثنين 11/يونيو/2018 - 06:22 م
داعية توضح حكم الجمع بين صيام الـ 6 من شوال وأيام القضاء
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رقية جمال
 
تساءلت متصلة تُدعي نجلاء عن حكم تعدد النية، أو التشريك أو الجمع بين صيام الـ 6 من شوال وماعليها من أيام بنية واحدة.

وأكدت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، خلال تقديمها برنامج "قلوب عامرة" على فضائية "on-e"، اليوم الإثنين، أن هناك خلاف علمي بين العلماء في هذا الأمر، وإن كان البعض يرى بجواز ذلك، لكن الأفضل والأكمل والأولى صيام 6 من شوال أولًا ثم قضاء مافاتنا.

وتابعت، أنا شخصيًا أفضل الفصل بين العبادتين، فأداء العبادة مع تعدد القيام بها يجعل الثواب أعظم، وإن كان يجوز الجمع بينهما. 
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