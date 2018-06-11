داعية توضح حكم الجمع بين صيام الـ 6 من شوال وأيام القضاء

تساءلت متصلة تُدعي نجلاء عن حكم تعدد النية، أو التشريك أو الجمع بين صيام الـ 6 من شوال وماعليها من أيام بنية واحدة.





وأكدت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، خلال تقديمها برنامج "قلوب عامرة" على فضائية "on-e"، اليوم الإثنين، أن هناك خلاف علمي بين العلماء في هذا الأمر، وإن كان البعض يرى بجواز ذلك، لكن الأفضل والأكمل والأولى صيام 6 من شوال أولًا ثم قضاء مافاتنا.



