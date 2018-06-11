إصدار 2.2 مليون شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي خلال مايو الماضي

واصل قطاع الأحوال المدنية جهوده، خلال شهر مايو الماضي، بإصدار الوثائق المميكنة بإستخدام الرقم القومى علاوةً على إستمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقًا لظروف العمل - وكذا إجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت.



وأسفرت جهود القطاع خلال شهر مايو الماضى عن تحقيق النتائج التالية:



فى مجال إصدار بطاقات تحقيق الشخصية المميكنة والمؤمنة: تم إصدار 1054911 بطاقة رقم قومي



فى مجال إصدار الوثائق المميكنة والمؤمنة: تم إصدار (1149910 ميلاد – 97077 وفاة – 37191 قيد عائلى ).



فى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج: تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن ( 2797 قيد وقائع ميلاد خارج البلاد – 257 قيد وقائع وفاة خارج البلاد – 746 ساقط قيد ميلاد خارج البلاد – 30 ساقط قيد وفــاة خارج البلاد – 431 قيد وقائع الزواج خارج البلاد – 524 قرارات التصحيح بنموذج 80،79 – 2968 وثائق مترجمة).



فى مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات: تم ضبط عدد (3847) قضية.