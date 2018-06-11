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تنصيب درة سفيرة لحملة "الخير مبيخلصش".. غدًا

الإثنين 11/يونيو/2018 - 06:19 م
تنصيب درة سفيرة لحملة الخير مبيخلصش.. غدًا
درة
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أحمد رمضان متولي
 

اُختيرت النجمة درة، لتكون سفيرة لحملة "الخير مبيخلصش"، وذلك لما تتمتع بيه من شعبية على مستوى الوطن العربى، وقدرتها على تقديم خدمات مجتمعية بشكل دائم.

 

 ويتم الاحتفال بتنصيب درة سفيرة لتلك الحملة الخيرية، غدًا الثلاثاء، داخل احد الفنادق الكبرى، حيث يشمل الحفل أيضا الاحتفال بتوزيع ما يزيد عن 2 مليون طبق كرم في 60 قرية في المحافظات المختلفة ضمن مبادرة "رجع الطبق مليان" بالتعاون مع بنك الطعام المصري وجمعية أيد فى أيد، اضافة إلى مشاركة نتائج الحملة على مدار الأربع سنوات الماضية، وإطلاق المبادرة الجديدة "الخير مبيخلصش".

 

ويعرض حاليا للنجمة درة، مسلسل "نسر الصعيد" مع الفنان محمد رمضان، واستطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً وذلك بشهادة الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى تويتر وفيسبوك.

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