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إعصار من الفئة الثالثة يهدد المكسيك وأمريكا

الإثنين 11/يونيو/2018 - 06:16 م
إعصار من الفئة الثالثة يهدد المكسيك وأمريكا
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

اشتدت قوة الإعصار "بود" إلى الفئة الثالثة قبل توجهّه نحو سواحل المكسيك وجنوب غرب الولايات المتحدة، مع تهديدات بفيضانات خطيرة، ونحو 30 بوصة من المطر.


ووفقاً لصحيفة "ديلى ستار" البريطانية، اليوم أنّ قوة الرياح بلغت 115 ميلاً فى الساعة، والذى يهدّد بتدمير السواحل الغربية للمكسيك خلال الأيام المقبلة.


وتمّ التنبؤ بالعواصف الشديدة فى الولايات الواقعة على طول الساحل المكسيكى للمحيط الهادى، وميتشواكان، وجاليسكو، وكوليما، وجيريرو.

 

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