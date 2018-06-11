كعك العيد بالطحين.. إليكِ طريقة العمل

المقادير

- طحين : 3 أكواب وثلاثة أرباع الكوب

- الزبدة : 300 غراماً (بدرجة حرارة الغرفة)

- الماء : ربع كوب (مخلوط مع ماء الزهر)

- زيت الذرة : ثلث كوب

- الحليب المكثّف : نصف علبة (محلى / سعة العلبة ٣٩٥ تقريبا)

- فستق حلبي : 350 غراماً

- قطر : كوب (ثقيل أو عسل)





طريقة التحضير

1. الفستق الحلبي نخلطه مع قطر ثقيل أو عسل ونصف قالب من الزبدة مذوبة وماء زهر.





2. نقوم بفرك الطحين مع الزبدة والزيت ومن ثم نضيف الحليب المكثف والماء حتى نحصل على عجينة لينة ونريحها في البراد ربع ساعة. وعند المباشرة بالعمل نحشي كرات العجين بالفستق الحلبي ونقوم بوضع كرة العجين بالطحين قبل وضعها بقالب التشكيل لكي لا تلتصق.





3. الخبز على حرارة 180 مئويه لمده 12 دقيقة.