صُنّاع "كارما" يتحدون الرقابة بعرض الفيلم (مستند)

قالت الصفحة الرسمية لفيلم "كارما" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن قرار منع الفيلم من العرض، قد وصلهم في مستند رسمي، بالرغم من حصولهم على تصريح بعرضه بلا أي حذف منذ أكثر من شهرين.





وأوضحت أن صفحة وحملة الفيلم مستمرة لعرضه بالبلاد العربية في عيد الفطر، على أن يتم عرضه بأمريكا وأوروبا وكندا الشهر المقبل، وكتبت: " وصلنا الآن قرار منع فيلم كارما للمخرج خالد يوسف من العرض برغم حصولنا علي تصريح بعرضه بلا أي حذف منذ أكثر من شهرين، وبودنا أن نعلن أن صفحة وحملة الفيلم مستمرة لعرضة بالبلاد العربية بعيد الفطر وعرضه بأمريكا واوروبا وكندا الشهر القادم".









كانت الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، قد سحبت ترخيص فيلم “كارما” للمخرج خالد يوسف بدور العرض السينمائي وذلك قبل عرضه بـ24 ساعة، بسب مخالفة شروط الترخيص الممنوحة له.





فيلم "كارما" بطولة عمرو سعد وغادة عبد الرازق وخالد الصاوي وزينة ودلال عبد العزيز وماجد المصري والوجه الجديد سارة التونسي، مجدي كامل، إيهاب فهمي، مصطفي درويش، حسن حرب، والطفلة بيرلا ومقدمي البرامج يوسف الحسيني وخالد تليمة، ومن إنتاج أحمد عفيفي مصر العربية للإنتاج السينمائي ومن تأليف وإخراج خالد يوسف.