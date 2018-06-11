ضبط عاطل تخصص في سرقة السيارات وبيع محتوياتها بروض الفرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عاطل تخصص في سرقة السيارات وبيع محتوياتها في روض الفرج.



وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج، مفادها أن المدعو ماجد عثمان عبد العال خاطر، 52 عاطل ومقيم 4 شارع هندسة الري دائرة قسم شرطة الساحل، والسابق اتهامه فى 17 قضية آخرهم 4351 لسنة 2015م شبرا "سرقة " وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع " بقصد التصرف فى محتوياتها بالبيع.



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه حال قيامه بالشروع في سرقة السيارة رقم ى ج 1895ماركة مرسيدس موديل 1977م بيضاء اللون، ملك المواطن عاطف مقار لويز، 54 سنة، مهندس ومقيم الهرم بالجيزة.



بمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بشروعه في سرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب " المفتاح المصطنع ".



تحرر عن ذلك محضر بتلك الواقعة.



بتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكاب 5 حوادث سرقات سيارات بذات الأسلوب على النحو التالي:



- سرقة السيارة رقم وم ل 652 ماركة فيات موديل 1990 زيتى اللون والاستيلاء من داخلها على (بطارية، إطار كاوتش، جهاز كاسيت، 2 سماعة، كوريك) بلاغ المدعو حسام سامي حسن السكري، 38 سنة، موظف ومقيم شارع احمد لاشين ـ دائرة قسم شرطة السلام أول، والمحرر بشأنها محضر بتلك الواقعة.



- سرقة السيارة رقم ص د ط 379 ماركة فيات موديل 1993 سوداء اللون، والاستيلاء من داخلها على ( بطارية، اطار كاوتش، جهاز كاسيت، كوريك ) بلاغ المدعو خالد حسين محمود على، 40 سنة، موظف مقيم 18 شارع فراج حميدة دائرة القسم، والمحرر بشأنها محضر بالواقعة.



- سرقة السيارة رقم ج م 7168 ماركة ميتسوبيشى لانسر زيتى اللون والاستيلاء من داخلها على (بطارية، إطار كاوتش، كوريك ) بلاغ المدعو نادي عبد الله قديس شحاتة، 52 سنة، تاجر ومقيم بولاق الدكرور بالجيزة، والمحرر بشأنها محضر بالواقعة.



- سرقة السيارة رقم ن ى س 824 ماركة نصر بيضاء اللون والاستيلاء من داخلها على ( بطارية إطار كاوتش، جهاز كاسيت، كوريك) بلاغ المدعو رامي فوكية نبيه خله، 34 سنة، صاحب شركة ومقيم 2 شارع على بهلول دائرة القسم، والمحرر بشأنها محضر لسنة 2018م جنح القسم بتاريخ 922018م، والسابق العثور عليها بتاريخ 1132018م بدائرة القسم.



- سرقة السيارة رقم م س أ 7692 ماركة ميتسوبيشى لانسر فضي اللون والاستيلاء من داخلها على (إطار كاوتش، جهاز كاسيت، كوريك) بلاغ المدعو عماد الدين صلاح عبد العزيز، 45 سنة، تاجر ومقيم تلا منوفية، والمحرر بشأنها محضر، والسابق العثور عليها بتاريخ 2032018م بدائرة القسم.



تم بإرشاده ضبط السيارات من الأولى إلى الثالثة بمكان إخفائهم بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، كما أضاف بقيامه بالتصرف فى محتويات السيارات المشار إليها بالبيع لأشخاص لا يمكنه الإرشاد عنهم بمنطقة سوق شبرا الخيمة بالقليوبية.



باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموه بالسرقة.



تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.