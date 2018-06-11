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تعرف على مواعيد برنامج توفيق عكاشة على قناة "العاصمة" (صور)

الإثنين 11/يونيو/2018 - 05:18 م
تعرف على مواعيد برنامج توفيق عكاشة على قناة العاصمة (صور)
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الفجر الفني
 

نشرت فضائية "العاصمة"، عبر موقعها على موقع "يوتيوب" برمو برنامج الإعلامي "توفيق عكاشة" الجديد الذي يتم إذاعته عبر شاشة العاصمة.

وظهر بالبرومو، الإعلامي توفيق عكاشة، يتحدث عن موضوعات مختلفة دون تحديد موعد محدد أو اسم لبرنامجه.

 

وأعلنت القناة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" مواعيد برنامج "مصر اليوم" لـ توفيق عكاشة يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 9 مساءً.

 

هذا ويعود "عكاشة" للشاشة مرة أخري بعد فترة غياب عن الشاشة منذ غلق قناة "الفراعين" في مارس 2016.

تعرف على مواعيد برنامج توفيق عكاشة على قناة "العاصمة" (صور)
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