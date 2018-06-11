إليكِ طريقة تثبيت الخصل "المجعدة" للشعر الناعم طوال اليوم

بشكل عام، تسريحات الوايفي أو التجعيدات لا تثبت لوقت طويل على الشعر الناعم بطبيعته، وبالأخص في فصل الصيف، حيث يرجع الشعر لأصله الناعم بسرعة فائقة. اتبعي النصائح البسيطة التالية لتحافظي على الخصل المجعدة فترة أطول.





لتثبيت الخصل المجعدة للشعر الناعم:





تخفيف استخدام البلسم:

كثرة استخدام البلسم وبالأخص للشعر الناعم تزيد كمية الزيوت به لتجعله دهني وناعم أكثر لا بستطيع أن يمسك الخصل المجعدة جيداً. لهذا السبب، اتركي هذه الخطوة نهائياً أو ضعي كمية قليلة للغاية من البلسم على شعرك وتحديداً على الأطراف.





استخدام موس الشعر:

بعد الانتهاء من غسل الشعر، ضعي كمية متوسطة من موس الشعر الذي يكون ملمسه مثل الفقاعات، وضعيه من أطراف الشعر إلى فوق وليس العكس، حتى يصبح الشعر وايفي قليلاً بدلاً من أن يكون ناعم حتى أكثر.





وضع الرذاذ المثبت قبل تجعيده:

قبل البدء بلف الشعر حول آلة تجعيد الشعر المفضلة لديمك، قومي برش الرذاذ المثبت على كامل الشعر وتأكدي من وصوله إلى أعماق الشعر في الداخل.





مسك الشعر بقوة حول آلة تجعيد الشعر:

هناك طريقة معينة للف الشعر بالطريقة الصحيحة حول آلة تجعيد الشعر، وهي من خلال شد الشعر وجعل الآلة تمسكع جيداً بدلاً من أن تكوني رخوة عند لف الخصلة. هذه القوة في اللف ستجعلط تتمتعين بشعر مجعد فترة أطول.





لف الشعر بعد تجعيده لمدة قصيرة:

كلما انتهيت من لف خصلة بواسطة آلة تجعيد الشعر، لا تتركيها مفرودة لأنه سترجع إلى أصلها الناعم بعد فترة قصيرة، بل قومي بلفها مرة أخرى بواسطة اللفافات وثبتيها بالدبابيس فوق لمدة 5 إلى 15 دقيقة.





استخدام رذاذ تكثيف الشعر: