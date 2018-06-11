عالم أزهري يوضح حكم إعطاء الأموال للمتسولين (فيديو)

استنكر الشيخ محمد العربي، أحد علماء الأزهر الشريف، انتشار ظاهرة التسول في المجتمع، قائلًا: "إن الله سبحانه وتعالى عندما فرض علينا الزكاة حدد 8 مصارف أساسية في قوله سبحانه وتعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".





وأضاف "العربي"، خلال تقديمه برنامج "المسلمون يتساءلون" على فضائية "المحور"، اليوم الإثنين، أن التسول والسؤال مذلة في الدنيا والآخرة، والنبي –صلى الله عليه وسلم- نهانا عن السؤال دون حاجة، مشددًا على ضرورة التحقق ممن نعطي له الزكاة وأي أموال صدقة؛ لأن هناك إناس يدقون الأبواب وينتشروا في الطرقات ويتسولون ويجنوا أرباح طائلة في اليوم الواحد، وسوف يُسألوا عن هذه الأموال يوم القيامة.





وشدد، على أننا سنُسأل يوم القيامة إذا أعطينا الصدقة لأناس لا يستحقون.



