خلطات طبيعية لتطويل الرموش.. جربيها

هناك خلطات طبيعية لكي تحصلين على رموش كثيفة، يجب عليكِ اتباعها:-





زيت الزيتون

بللي قطعة من القطن ببضع قطرات من زيت الزيتون وضعيها على رموشكِ بعد غسلها جيدًا من آثار الماسكرا أو الأتربة. اتركي زيت الزيتون عليها.





كرري هذه العملية 3 مرات أسبوعيًا للحصول على رموش كثيفة وطويلة، وحاولي تجنب دخول الزيت قدر الإمكان إلى عينيك.





زيت الخروع

من أفضل الزيوت لتطويل وزيادة كثافة شعر الرموش والرأس كذلك. اغمسي فرشاة ماسكارا نظيفة بزيت الخروع، وقومي بتمشيط رموشكِ بها.





يفضل عمل هذا الماسك قبل النوم، للحصول على أفضل نتيجة. كرري هذه العملية 3 مرات أسبوعيًا، وقبل المناسبات لإطلالة مشرقة من دون الحاجة لوضع رموش اصطناعية.





زيت السمسم

استخدمي فرشاة ماسكرا قديمة أو قطعة قطنية مبللة بزيت السمسم. مرريها على رموشكِ، واتركي الزيت طوال اليوم.

كرري هذه العملية 3 مرات أسبوعيًا حتى تلاحظي الفرق.

تجنبي دخول الزيت إلى عينيكِ.





زيت اللوز

ضعي القليل من قطرات زيت اللوز، على رموشكِ قبل النوم، للحصول على أفضل نتيجة ورموش صحية.

كرري العملية أكثر من مرة في الأسبوع، للحصول على نتيجة مرضية.