الأمير ويليام يستعد لزيارة لإسرائيل فى 24 يونيه

أكدّ متحدث بإسم دوق كامبريدج، اليوم أنّ الأمير البريطانى ويليام سيلتقى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلى روفين ريفلين، فى جولته لإسرائيل والأراضى الفلسطينية "رام الله" فى 24 يونيو المقبل.





ووفقاً لشبكة "24 نيوز" أنّه سيرافق الأمير ويليام، كبير الحاخامات البريطانيين افرايم ميرفيس، و 10 مستشارين، بينهم كبير مستشاريه السير ديفيد مانينج "السفير البريطاني السابق فى إسرائيل".





كما من المتوقع أن يزور متحف ياد فاشيم للهولوكوست في القدس ، والرئيس الفلسطيني محمود عباس فى رام الله.





وأعرب بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، عن التطلّع إلى المساهمة فى تقوية أواصر الصداقة بين الشعبين، ولم يكن هناك أي زيارات رسمية سابقة من قبل أفراد العائلة المالكة البريطانية إلى الأراضى الفلسطينية.