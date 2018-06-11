مونديال 2026.. تضاعف آمال المغرب أمام ملف أمريكا الشمالية

يبدأ ممثلو ملف المغرب والملف المشترك لأمريكا والمكسيك وكندا، المتنافسان على طلب استضافة كأس العالم 2026 لكرة القدم، اليوم الإثنين، في استغلال الساعات الأخيرة من أجل ضمان الأصوات التي سترجح كفة أحد الجانبين، وذلك في العاصمة الروسية موسكو.











وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد قرر أمس الأحد، خلال اجتماعه في موسكو، استمرار الملفين في المنافسة على احتضان المونديال، وسيتم اختيار الملف الفائز منهما خلال اجتماع الجمعية العمومية لفيفا (كونغرس فيفا) بعد غد الأربعاء.







وقدم الممثلون استعراضاً للملفين أمام ممثلي أكثر من 50 اتحاداً أفريقياً، ومن المفترض عقد مزيد من الاجتماعات مع اتحادات أخرى في وقت لاحق اليوم الإثنين، على أن يعقد غداً الثلاثاء، الاجتماع مع الاتحادات الأعضاء في يويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم).







وجاء إعلان فيفا قراره باستمرار الملفين في المنافسة أمس الأحد، بعد أن منحت لجنة التقييم الملف المغربي 7ر2 نقطة، وذلك في التقييم المعتمد على الجوانب الفنية للملف.







وتجاوز الملف المغربي بذلك الحد الأدنى للتقييم المطلوب، والبالغ نقطتين من إجمالي 5 نقاط، لكنه لا يزال يحمل مشكلات تتمثل في بناء الإستادات والنقل وفنادق الإقامة.