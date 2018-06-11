تحرك بسعر الدولار فى بداية التعاملات المسائية اليوم الإثنين

تحرك سعر الدولار أمام الجنيه فى بداية التعاملات المسائية اليوم الأثنين، ليتراجع في بنكي مصر والأهلي إلى 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع مقابل 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.





كما انخفض سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي إلى 17.81 جنيه للشراء و17.91 جنيه للبيع مقابل 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.





وارتقع سعر العملة الأمريكية في بنك البركة إلى 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع مقابل 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.





كما صعد سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.81 جنيه للشراء و17.91 جنيه للبيع مقابل 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.





واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.





وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك القاهرة عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.





وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك الإسكندرية عند 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع، وهو نفس مستواه في الصباح.





واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.