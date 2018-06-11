ماجدة خيرالله عن سحب ترخيص فيلم "كارما": هو في رقابة فوق الرقابة؟

الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، بسحبت ترخيص فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف بدور العرض السينمائي وذلك قبل عرضه بـ24 ساعة، بسب مخالفة شروط الترخيص الممنوحة له.





وتساءلت ماجدة، قائلًة: " هو فيه رقابه فوق الرقابه؟ علي أي أساس يتم سحب ترخيص فيلم بعد أن أجازته الرقابه؟".





فيلم "كارما" بطولة عمرو سعد وغادة عبد الرازق وخالد الصاوي وزينة ودلال عبد العزيز وماجد المصري والوجه الجديد سارة التونسي، مجدي كامل، إيهاب فهمي، مصطفي درويش، حسن حرب، والطفلة بيرلا ومقدمي البرامج يوسف الحسيني وخالد تليمة، ومن إنتاج أحمد عفيفي مصر العربية للإنتاج السينمائي ومن تأليف وإخراج خالد يوسف.

علقت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، على قرار