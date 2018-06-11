مايكروسوفت تكشف عن منصة ألعاب جديدة لجميع الأجهزة

كشفت شركة مايكروسوفت فى وقت سابق عن خدمتها السحابية الخاصة بالألعاب، والتى تسعى أن تكون نقلة كبيرة بالقسم فى الشركة، حيث كشفت الشركة خلال فعاليات معرض E3 للمطورين أنها تعمل على إطلاق منصة ألعاب على الانترنت لجميع الأجهزة.





ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فقال "فيل سبنسر" مدير قسم الألعاب فى شركة مايكروسوفت أن المنصة الجديدة ستكون قائمة على خدمتها السحابية بحيث يتمكن اللاعبين من الحصول على فرصة اللعب فى أى وقت ومن أى جهازٍ، خاصة وأن المنصة ستكون متاحة للاعبين على جهاز Xbox ونظام ويندوز 10 والهواتف الذكية.



