مايكروسوفت تكشف عن منصة ألعاب جديدة لجميع الأجهزة
الإثنين 11/يونيو/2018 - 04:58 م
كشفت شركة مايكروسوفت فى وقت سابق عن خدمتها السحابية الخاصة بالألعاب، والتى تسعى أن تكون نقلة كبيرة بالقسم فى الشركة، حيث كشفت الشركة خلال فعاليات معرض E3 للمطورين أنها تعمل على إطلاق منصة ألعاب على الانترنت لجميع الأجهزة.
ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فقال "فيل سبنسر" مدير قسم الألعاب فى شركة مايكروسوفت أن المنصة الجديدة ستكون قائمة على خدمتها السحابية بحيث يتمكن اللاعبين من الحصول على فرصة اللعب فى أى وقت ومن أى جهازٍ، خاصة وأن المنصة ستكون متاحة للاعبين على جهاز Xbox ونظام ويندوز 10 والهواتف الذكية.
وتسعى شركة مايكروسوفت إلى الوصول إلى مليارات الأجهزة المحمولة حول العالم، إلا أن الشركة لم تقدم أى جدول زمنى محدد حول وقت توفر الخدمة، مع ملاحظة أن العديد من الشركات حاولت قبل ذلك إنشاء خدمة بث العاب سحابية للعديد من المنصات إلا أنها فشلت فى النهاية، خاصة وأن الأمر صعب للغاية، ومع تطبيق هذا الأمر بالفعل، فهذا يعنى أن الألعاب الخاصة بجهاز مايكروسوفت Xbox ستكون متاحة للجميع على المنصات المختلفة عبر الخدمة السحابية.
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