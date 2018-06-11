حملة للكشف على "فيروس سي" للعاملين بجامعة المنصورة (صور)

أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة بالتعاون مع مستشفى الباطنة التخصصى ومستشفى الجامعة الرئيسى والهيئة العامة للتأمين الصحي عن تنظيم الحملة المركزية "جامعة خالية من فيرس سى" تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة، والدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واشراف الدكتورة مها ماهر مدير مستشفى الباطنة، والدكتور الشعراوى كمال مدير مستشفى الجامعة إشراف الدكتور مصطفى أمين مدير ادارة المؤتمرات والاتصال.





تستهدف الحملة الكشف على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة خلال الفترة من 25 يونيو حتى 14 أغسطس 2018 م.





ويتم خلال الحملة استقبال كل منتسبى جامعة المنصورة بمختلف الكليات والمراكز والوحدات لاجراء التحاليل الازمة للكشف عن فيرس سى وتقديم العلاج اللازم ومتابعة الحالات المصابة بالمجان.