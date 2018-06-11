"شكيت في علاقته بمراتي".. بائع متجول يقتل آخر في مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على بائع متجول قتل آخر لاعتقاده بوجود علاقة غير شرعية بينه وبين زوجته في مدينة نصر.



ورد لقسم شرطة مدينة نصر أول إشارة من مستشفى دار الشفاء تفيد استقبالها المدعو "ع م ع" 30 سنة، بائع متجول ومقيم الحي الثامن دائرة القسم، توفى إثر إصابته بجرح قطعي بالرقبة من الجهة اليمنى وآخر بالظهر، وجرح طعني بالرقبة من الجهة اليسرى وآخر بالصدر من الجهة اليسرى.



بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه والمدعو "ك م م" 33 سنة، بائع متجول ومقيم شارع حسن الجنايني عزبة الهجانة دائرة القسم، والسابق اتهامه فى القضية رقم 37413 لسنة 2013م مدينة نصر أول "تبديد"، مصاب بتورم بالعين اليسرى وسحجات باليدين. بسبب قيام المجنى عليه بالحضور لمسكن المتهم وقيامه بالسؤال عن زوجة المتهم المدعوة "و ع أ" 36 سنة، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، والسابق اتهامها فى القضية رقم 27727 لسنة 2013 مدينة نصر أول "ضرب" واعتقاد المتهم بارتباط المجنى عليه بعلاقة غير شرعية بزوجته، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.



تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.