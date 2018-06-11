إبراهيم عبد الخالق: مستمر مع الإسماعيلي وللموسم الماضي ظروف خاصة





قال إبراهيم عبد الخالق لاعب فريق الكرة بنادي الإسماعيلي، إنه بدأ فترة الإعداد مع فريق الدراويش، تحت قيادة محمد أبو جريشة، على أن يقود المدير الفني الجديد خير الدين مضوي التدريبات بعد عيد الفطر.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "أغلقت ملف الرحيل عن الإسماعيلي، بسبب المشاركة في أربع مباريات الموسم المقبل، لم أشارك في الموسم الماضي لأنني لم أبدأ معهم فترة الإعداد، ولكن هذا الموسم سيكون مختلف، لأنني في بداية فترة الإعداد".





واستطرد قائلا: "الإسماعيلي يتعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين في الفترة الحالية استعدادا للموسم المقبل، وتدرب معنا عدد من الصفقات الجديدة منهم طارق طه ولأسعد الجزيري بالإضافة إلى لاعبين من الدرجة الثانية، على أن ينضم محمد مجدي ومحمد الشامي للتدريبات في الفترة المقبلة".