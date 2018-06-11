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البورصة الأمريكية تفتح مستقرة قبل قمة ترامب وكيم

الإثنين 11/يونيو/2018 - 04:52 م
البورصة الأمريكية تفتح مستقرة قبل قمة ترامب وكيم
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وكالات
 
 لم يطرا تغير يذكر على مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات يوم الاثنين إذ عوضت مكاسب الأسهم المالية الخسائر في أسهم التكنولوجيا في حين انصب اهتمام المستثمرين على القمة التاريخية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 20.14 نقطة بما يوزاي 0.08 بالمئة إلى 25336.67 نقطة عند الفتح وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.15 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 2780.18 نقطة وصعد المؤشر ناسداك المجمع 1.72 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 7647.24 نقطة.
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