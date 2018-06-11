البورصة الأمريكية تفتح مستقرة قبل قمة ترامب وكيم

لم يطرا تغير يذكر على مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات يوم الاثنين إذ عوضت مكاسب الأسهم المالية الخسائر في أسهم التكنولوجيا في حين انصب اهتمام المستثمرين على القمة التاريخية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.



