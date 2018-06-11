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"عبدالعال" يوجه تهنئة للصحفيين.. ويرفع الجلسة العامة للبرلمان

الإثنين 11/يونيو/2018 - 04:53 م
عبدالعال يوجه تهنئة للصحفيين.. ويرفع الجلسة العامة للبرلمان
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إسلام شعراوي
 
رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، وذلك بعد الموافقة على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، والذى تضمنت 3 قوانين: "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام" وتعود الجلسات القادمة بدءًا من 23 يونيو المقبل. 

وهنأ "عبد العال" الصحفيين بمناسبة الانتهاء من قوانين تنظيم الصحافة، مؤكدًا على أنه تمت بالتوافق وبجهد كبير من الأعضاء بلجنة الإعلام والجهات المختصة بالعمل الإعلامي والصحفي.
المزيد عن: علي عبد العال رئيس النواب البرلمان اخبار مصر
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