"عبدالعال" يوجه تهنئة للصحفيين.. ويرفع الجلسة العامة للبرلمان

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، وذلك بعد الموافقة على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، والذى تضمنت 3 قوانين: "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام" وتعود الجلسات القادمة بدءًا من 23 يونيو المقبل.



