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مدير ستاد يكاتيرنبورج: زورت مصر 10 مرات.. وهشجعها أمام أوروجواي

الإثنين 11/يونيو/2018 - 04:48 م
مدير ستاد يكاتيرنبورج: زورت مصر 10 مرات.. وهشجعها أمام أوروجواي
تيمور ألكساندروفيتش
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رقية جمال
 
قال تيمور ألكساندروفيتش مدير استاد يكاتيرنبورج، إنه سيشجع منتخب مصر أمام أوروجواي في كأس العالم، مضيفًا أنه لا يعرف سوى صلاح، فهو موهوب جدًا، ويحرز أهداف من فرص صعبة، ولديه موهبة كبيرة جدًا.

وتابع في حواره مع برنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبد الحميد، أن المشجع المصري الذي يأتي لمدينة كاتيرنبورج سيتعرف على قلب الصناعة والثقافة الروسية.

وتابع: "زرت مصر كثيرًا، حوالي 10 مرات، ودائما أذهب لشرم الشيخ من أجل الغطس هناك".
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