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ماكرون يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي في الإليزيه

الإثنين 11/يونيو/2018 - 04:45 م
ماكرون يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي في الإليزيه
إيمانويل ماكرون- أرشيفية
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ترجمة- دينا قدري
 
يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي خلال مأدبة غداء يوم الجمعة في الإليزيه. 

وسيسمح اللقاء بالإعداد للمجلس الأوروبي في يونيو، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالهجرة وتعميق منطقة اليورو. كما سيتطرق ماكرون وكونتي إلى القضايا الدولية والعلاقات الثنائية.

وكان جيوسيبي كونتي قد حصل الثلاثاء الماضي على ثقة مجلس الشيوخ الإيطالي الذي عرض أمامه الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة، مؤكدًا بصفة خاصة أنه سيضع حدًا لتجارة الهجرة.

المزيد عن: ماكرون كونتي رئيس الوزراء الايطالي اليورو الهجرة الرئيس الفرنسي الاليزيه
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