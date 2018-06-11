ماكرون يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي في الإليزيه

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي خلال مأدبة غداء يوم الجمعة في الإليزيه.





وسيسمح اللقاء بالإعداد للمجلس الأوروبي في يونيو، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالهجرة وتعميق منطقة اليورو. كما سيتطرق ماكرون وكونتي إلى القضايا الدولية والعلاقات الثنائية.





وكان جيوسيبي كونتي قد حصل الثلاثاء الماضي على ثقة مجلس الشيوخ الإيطالي الذي عرض أمامه الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة، مؤكدًا بصفة خاصة أنه سيضع حدًا لتجارة الهجرة.



