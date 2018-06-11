البورصة السعودية تتراجع للجلسة الرابعة على التوالى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تداول، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، للجلسة الرابعة على التوالي؛ بضغط من خسائر أغلب القطاعات، فيما أغلق مؤشر السوق الموازي- نمو على ارتفاع طفيف.





وتراجع المؤشر العام "تاسي" بنسبة 0.42%، فاقدا 34.54 نقطة، ليهبط لمستوى 8243.97 نقطة.





وتراجعت السيولة إلى 2.63 مليار ريال، مقارنة بـ 2.96 مليار ريال بالجلسة الماضية، عبر التداول على 111.81 مليون سهم، مقابل 117.2 مليون سهم بتعاملات الأحد.





وخيم اللون الأحمر على أداء 15 قطاعا، وجاء في مقدمة التراجعات قطاع "الإعلام" بنحو 4.9%، يليه "الاتصالات" بنسبة 2.3%، ثم "العقارات" بـ 2%، كما انخفض "البنوك" و"المواد الأساسية" 0.15%، و0.02% على التوالي.





واقتصرت الارتفاعات على 5 قطاعات، أبرزها "الطاقة" بنسبة 1.5%، و"تجزئة الأغذية" 1.1%.





وتصدر "إعمار" التراجعات بنحو 9.9%، وتصدر "بترورابغ" المكاسب بنسبة 2.8%.





وسيطر "الإنماء" على السيولة بالسوق الرسمي بقيمة 365.66 مليون ريال، فيما استحوذ "دار الأركان" على الكميات بـ 22.46 مليون سهم.





وفي المقابل، أنهى مؤشر السوق الموازي- نمو التعاملات على ارتفاع هامشي بنسبة 0.04%، مضيفا 1.35 نقطة لرصيده، ليغلق بمستوى 3065.68 نقطة.





وبلغت قيم التدالاوت بالموازي 324.17 ألف ريال، مقابل 308.82 ألف ريال بالجلسة الماضية، بالتداول على 14.35 ألف سهم، مقارنة بـ 18.95 أللف سهم بتعاملات الأحد.





وشهد الموازي استقرار جميع أسهمه باستثناء سهم "أبو معطي" المرتفع 0.7%.





واستحوذ "ثوب الأصيل" على السيولة بالموازي بقيمة 180.11 ألف ريال، و"أبو معطي" على الكميات بـ 6.62 ألف سهم.





وتراجع "تاسي" بتعاملات الأحد، للجلسة الثالثة على التوالي؛ بضغط من الأداء السلبي لمعظم القطاعات، ليسجل أقل سيولة في 9 جلسات، وبالمثل تراجع مؤشر السوق الموازي - نمو في ختام التعاملات ليعود للخسائر مقارنة بـأدائه بجلسة الخميس.