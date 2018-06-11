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ممثلو مبادرة "بحلم أخف" يزورون مركز أورام المنصورة (صور)

الإثنين 11/يونيو/2018 - 04:38 م
ممثلو مبادرة بحلم أخف يزورون مركز أورام المنصورة (صور)
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سالى رضوان
 
شهد مركز الأورام بجامعة المنصورة، اليوم الإثنين، زيارة وفد بقيادة ريتا بولس مدير إدارة الجودة بمدارس الوادى بالمنصورة في إطار مبادرة مشروع التعليم من ـجل السلام والتنمية المستدامة بمشاركة الشيخ محمد سليمان مدير إدارة التثقيف الدينى بمديرية الأوقاف بالدقهلية والقس سيدراوس وجيه بسكرتارية مطرانية المنصورة وتوابعها والفنان التشكيلى حمدى الزينى والشاعرة هالة العسكرى وهناء الشاعر من مدارس الزهراء الخاصة ووفد ممثل لطالبات المرحلة الثانوية بمدارس الوادى استكمالا لمبادرة "بحلم اخف".


وبحضور الدكتور وليد النحاس نائب مدير المركز والدكتور توفيق الخضرى نائب مدير المركز، وقدموا للوفد جلسة توضيحية للدور المنوط به مركز الأورام جامعة المنصورة فى خدمة مرضى الاورام فى دلتا مصر وحاجة المركز لدعم كل قوى المجتمع المدني من أجل مساندة مرضاه ودعمهم على كافة المستويات.


حيث زار الوفد المرضى المتواجدين بأقسام أمراض الدم وطب وجراحة الاورام وقام أعضاء الوفد بتقديم الشكر لكل القائمين على تقديم الخدمات الطبية والادارية داخل المركز، وتمنياتهم ودعائهم بالشفاء العاجل لجميع المرضى.
ممثلو مبادرة "بحلم أخف" يزورون مركز أورام المنصورة (صور)
ممثلو مبادرة "بحلم أخف" يزورون مركز أورام المنصورة (صور)
ممثلو مبادرة "بحلم أخف" يزورون مركز أورام المنصورة (صور)
ممثلو مبادرة "بحلم أخف" يزورون مركز أورام المنصورة (صور)
ممثلو مبادرة "بحلم أخف" يزورون مركز أورام المنصورة (صور)
ممثلو مبادرة "بحلم أخف" يزورون مركز أورام المنصورة (صور)
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