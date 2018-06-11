افتتاح المعرض الخيري الثاني بطوارئ المنصورة (صور)

شهدت مستشفى الطوارىء بجامعة المنصورة، اليوم الإثنين، إفتتاح المعرض الخيرى الثانى والذى ينظمه قسم الخدمة الاجتماعية بالمستشفى بمناسبة عيد الفطر، بحضور الدكتورة نسرين صلاح عمر وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور سمير عطية مدير مستشفى الطوارى، رأفت عزاز أمين المستشفى، أسامة أبو الفتوح رئيس قسم الخدمة الاجتماعية.



وأكد الدكتور سمير عطية، أن المستشفى تحرص على تنظيم هذا المعرض سنويا لعام الثانى على التوالى للعمل على تحقيق التكافل بين الفئات المختلفة



وأشار إلى أن المعرض يضم جميع أنواع الملابس الجاهرة الجديدة الحريمي والرجالي والأطفال وجميعها تبرعات من رجال الأعمال والعاملين والأطباء بالمستشفى



ويضم المعرض أكثر من ألف قطعة ملابس جاهزة متنوعة ستوزع عن طريق كوبونات مجانية وسيخدم المعرض قطاع كبير من العاملين الدائمين والمؤقتين بالمستشفى من عمال وسكرتارية وأرامل وأيتام وأمن.