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ضبط سائق بحوزته كمية كبير من الأقراص المخدرة بالغردقة

الإثنين 11/يونيو/2018 - 04:35 م
ضبط سائق بحوزته كمية كبير من الأقراص المخدرة بالغردقة
القبض على سائق
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محمد طه
 
تمكن ضباط مكافحة المخدرات بمدينة الغردقة، من القبض على سائق بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت وردت معلومات للمقدم شهاب جابر مدير مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، تفيد قيام المدعو "ش. م " سائق 75 سنة بالاتجار فى المواد المخدرة.

وبتقنين الاجراءات وإخطار العميد مروان العيسوي مدير فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد، تم القبض على المتهم وبحوزته 600 قرص تامول مخدر ومبلغ مالى 450 جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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