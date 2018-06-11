تغريدات الفنانين.. إليسا تعلن عن تصوير غلاف ألبومها الجديد

دون العديد من الفنانين، على مدار اليوم الإثنين، بعض من التدوينات المتعلقة بحياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، ومدى تأثيرها على جمهورهم، وذلك عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي المصغر "تويتر"، حيث أبدى العديد من متابعيهم ردودًا مختلفة تجاه هذه التدوينات.

محمود العسيلي يدعو لعمل أغنية لكأس العالم

أعرب المطرب محمود العسيلي، عن ضرورة عمل أغنية تخص كأس العالم احتفالا بمنتخبنا الوطني بعد سفره إلى روسيا.

وعلق العسيلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "هو مش واجب وطني أن إحنا نعمل أغنية لكأس العالم.. لو مش هنشتغل بنفس ونعمل حاجة حلوة ومختلفة يبقى نسكت أحسن.. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب".

أنغام تطلب من جمهورها اختيار الأغاني فى حفلها بالرياض

وطالبت المطربة أنغام من جمهورها أختيار الأغاني التي ستؤديها في حفل عيد الفطر المبارك، 16 يونيو المقبل في الرياض بالسعودية.

وغردت الفنانة أنغام، عبرحسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلة: "جمهوري الراقي شاركوني اختيارات أغانى حفل العيد في السعودية مصري وخليجي في انتظار اختياراتكم".

إليسا تصور غلاف ألبومها الجديد اليوم

وأعلنت الفنانة إليسا أنها ستخضع لجلسة تصوير غلاف ألبومها المقبل في إحدى المناطق اللبنانية، وذلك بتعاون جديد مع المصور العالمي Mattias Clamer.، والذى تعاونت معه فى معظم ألبوماتها.

وكتبت إليسا عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :" اليوم نصور غلاف الألبوم في منطقة لبنانية جميلة مع المصور العالمي ماتياس كلامر الذي أديت معه معظم ألبوماتي..تمنوا لي الحظ".

شيرين عبد الوهاب بإطلاله بدون مكياج

نشرت النجمة شيرين عبد الوهاب، صورة جمعها بابنتها مريم، ظهرت فيها على طبيعتها بدون مكياج، وعلقت عليه: "أحلى صباح في الدنيا لأحلى بنت في الدنيا".

وفاء عامر تتوجه لآداء " العمرة "

نشرت الفنانة وفاء عامر فيديو لها على متن الطائرة خلال توجهها لقضاء مناسك العمرة في الأراضي المقدسة: "دعواتكم ايه وسأدعو لكل من وصاني".