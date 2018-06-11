شيخ الأزهر: ما يبث في وسائل الإعلام الآن عن الإسلام لا يمثل بلاغًا للناس لأنه مشوه

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن مواطن القيامة أو مراحل القيامة وهي مابين والنشر والحشر وحتى الجنة والنار، وكل هذه المراحل من النشر والحشر والميزان والصراط الذي ينتهي بالجنة او النار هي من مراحل البعث.



وأضاف "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "الإمام الطيب" على فضائية "أبوظبي"، اليوم الإثنين، أن الصراط المستقيم التى جاء في سورة الفاتحة هو يعني النهج القويم في الدنيا والإلتزام باوامر الله ونواهيه، بينما الصراط الي نسير عليه يوم القيامة سيتحقق بدعاء او غير دعاء.



وشدد، على أن أحداث اليوم الأخر يجب الإيمان بها واعتقادها إعتقادًا جازمًا، مشيرًا إلى أن المطلوب من المسلم هو الإيمان بالنصوص المجملة عن يوم القيامة، أما التفاصيل فيفوض أمرها إلى الله، موضحًا أن الحساب هو توقيف الله العباد على أعمالهم بعد البعث وسؤالهم عنه بكيفية لايعلمها إلا الله، والدليل على الحساب سمعي في قول الله سبحانه وتعالى: " اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ"، وقوله ايضًا:" فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ"، مؤكدًا أن جميع أمور الأخرة من الممكنات العقلية وهي جائزة، وحال أخبر معصوم بأن هذا سيقع فلابد أن نسلم بهذا.



وأوضح، أن مايبث في وسائل الإعلام الآن عن الإسلام لايمثل بلاغًا للناس لأنه مشوه، ففي الشارع الأوروبي والأمريكي هناك الكثيرون يأخذوا حكم أهل الفترة لأنهم لم تبلغهم الدعوة؛ لكن لو قرأوا القرآن وفهموا يكون حجة عليهم.

