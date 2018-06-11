أوقاف الإسكندرية: اعتماد 476 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك



30 ساحة بإدارة أوقاف غرب الإسكندرية، 76 ساحة بإدارتى أوقاف العامرية أول وثاني،43 ساحة بإدارة أوقاف وسط الإسكندرية، 53 ساحة بإدارة أوقاف المنتزه، 12 ساحة بإدارة أوقاف الجمرك، 47 ساحة بإدارة أوقاف برج العرب، 63 ساحة بإدارة أوقاف محرم بك، 84 ساحة بإدارة أوقاف الرمل.



وصرح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم رصد أول ساحة مخالفة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك بزاوية مكة بشارع أبو زهرة خلف محطة باكوس وعلى الفور تم إلغاؤها والتنبيه بإقامة صلاة العيد بساحة مسجد العلم والإيمان المجاورة لها بنفس المنطقة وهى الساحة الرسمية والمعتمدة من الوزارة.



قال الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية أنه تم إعتماد 476 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام موزعة على جميع مناطق المحافظة حيث جاءت كالأتي، 37 ساحة بإدارة أوقاف العجمى والدخيلة،31 ساحة بإدارة أوقاف شرق الإسكندرية.