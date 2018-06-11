المنستير: اعوان المراقبة الاقتصادية ينددون بتنصل سلطة الإشراف من مسؤولية حمايتهم





نفذ أعوان المراقبة الاقتصادية بالمنستير اليوم الاثنين وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الإدارة الجهوية للتجارة للتنديد بتعدد الاعتداءات المتكررة على أعوان المراقبة الاقتصادية وتنصل سلطة الإشراف من مسؤولياتها في حماية أعوانها، وفق ما أفاد به كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان الإدارة الجهوية للتجارة رفيق العجمي مراسلة (وات).

واكد العجمي ضرورة "التدخل العاجل لسلطة الإشراف من اجل حماية أعوان المراقبة الاقتصادية من الإعتداءات" واضاف انه "من غير المعقول ان يقع الاقتطاع من اجور الاعوان في كل مرة يحتجون وطالبون بتوفير الحماية لهم" واعتبر ذلك "تصعيد خطير جدّا".

ويدعو أعوان المراقبة الإقتصادية وزارة الإشراف الى الالتزام بمطالبهم المضمنة في بيان 8 ماي 2018 والمتعلقة بحمايتهم من الإعتداءات وتسوية المسار المهني للأعوان والترفيع في منحة المراقبة على غرار الأسلاك الرقابية الأخرى باعتبارهم سلك نشيط حسب ما أوضحه الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية جمال مثناني لمراسلة (وات).

وستتواصل الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير إلى غاية يوم الخميس المقبل على غرار بقية الولايات، وسيقع بعد عيد الفطر استئنافها أمام مقر وزارة التجارة والصناعات التقليدية، حسب ذات المصدر.







