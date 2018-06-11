أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-6-2018 بمحافظة الدقهلية

شهدت بأسواق الذهب في مراكز محافظة الدقهلية، استقرارا فى الاسعار وذلك عقب ارتفاع سعر الجرام بقيمة جنيهيان بمحلات الصاغة بمحافظة الدقهلية، بالمقارنة بأسعار الأيام الماضية.



وحسب تاجر مصوغات، فلقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مبلغ 737 جنيهًا، وبلغ عيار 21 نحو 676 جنيهًا، وكان، وسجل عيار 18 نحو 553 جنيهًأ.



وتابع أنه بلغ عيار 14 سجل مبلغ 430 جنيهًا،، وسجل عيار 12 مبلغ 369 جنيهًا، وكان سعره 367 جنيهًا للجرام، في حين سجل الجنيه الذهب في تعاملات اليوم 5،144 إلى 5،160.



كما وصل متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 25 إلى 60 جنيه، وسيتم تحديث الاسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات اسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في اسعار الذهب العالمية بصورة فورية.