"الرضيمان": في ذكرى مبايعة ولي العهد تتجدد المحبة والولاء لرجل المهمات

قال رئيس محكمة الاستئناف بنجران الدكتور عبدالعزيز بن صالح الرضيمان، إنه في مكة المكرمة وبجوار الكعبة المشرفة في ليلة مباركة في السابع والعشرين من ليالي رمضان بايع أهل الحل والعقد؛ من أمراء وعلماء ومفكرين وساسة وعموم المواطنين، صاحبَ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد بايعوه على الكتاب والسنة وعلى السمع والطاعة، في المنشط والمكره.





وأكد أن في ذكرى البيعة تتجدد المحبة والولاء لرجل المهمات، شهد على إنجازاته القاصي والداني فكانت محل إشادة وفخر، إنه شموخ التحدي والاصرار، والتطوير والتجديد، والجمع بين الأصالة والمعاصرة، حتى شاهد الجميع شعاع التطوير ونور النجاح في كل الأصعدة. حسب صحيفة "سبق"





وعلى المستوى الخارجي، تحدث "الرضيمان" عن دهائه وحنكته وسياسته بين الزعماء والقادة، فاستحقّ شخصية العام 2017، وفي العلاقات الدبلوماسية للمملكة فتحت آفاقاً جديدة على المستوى العالمي عزز من خلالها ما تستحقه المملكة من مكان في مصافّ الدول الكبرى على الخارطة العالمية سياسياً واقتصادياً، وذلك بعمل متواصل دؤوب دون كلل أو ملل، جهود تُذكر فتُشكر، ولا يسع أي موظف أو مسؤول إلا أن يعمل بجد وجهد ليواكب تطلعات القيادة وأهدافها المباركة.





وأضاف: أنه في الجانب الفكري أكد -سلّمه الله- أن المملكة تنهج منهج الإسلام الوسطي المعتدل وتنبذ الإرهاب والفكر المتطرف، إنها شخصية تتجلى فيها ملامح التغيير والتطوير والتخطيط، والنظرة الثاقبة، والرؤية الواضحة.





أما على المستوى الداخلي فهو مهندس رؤية المملكة 2030 وعراب شبابها تحقق على يديه الاستقرار المالي، وتحفيز القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد المحلّي، وتنويع مصادر دخله وأزال عوائق نجاح الاستثمار ووفَّر فرص العمل للجنسين، يفتخر بشعبه بقوله: "شعبنا لديه دهاء وعزيمة جبارة".





وتابع: في ذكرى البيعة يتجدد عطاء المرفق العدلي بدعم من القيادة الحكيمة، بتطبيق برنامج التحول الوطني 2020م وأهداف رؤية المملكة 2030م، فتبوأ المرفق العدلي مكانة عالمية متقدمة؛ لما حصل فيه من تطوير أثمر نقلة نوعية في هذا الموفق المهم والفاعل، وذلك باستحداث محاكم متخصصة وخلق بيئة إلكترونية تمثلت في هيكلة للمحاكم وتطوير الإجراءات بما يعود بالمصلحة العامة للمتقاضين.





وأكمل: شخصية تميزت بروح العزيمة وقوة الإرادة وعدم اليأس وبعد النظر قصته قصة "رؤية" نجاح وكفاح، فطموحه: دولة قوية مزدهرة، دستورها الإسلام، ومنهجها الوسطية، تتقبل الآخر، ترحّب بالكفاءات من كل مكان، وسيلقى الاحترام كل من شارك في البناء والنجاح"، أكد على "تخفف الإجراءات البيروقراطية الطويلة وتوسيع دائرة الخدمات الإلكترونية، واعتماد الشفافية والمحاسبة الفورية".





واستطرد: "متفائل بسواعد أبنائه غير قلق على مستقبل المملكة، يتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً، من خلال الثروات البشرية والطبيعية المكتسبة التي أنعم الله بها علينا"، ينظر لمستقبل مبشر وواعد، سيتحقق في القريب إن شاء الله.





واختتم بقوله: بعد حفظ الله حفظ أمن المملكة على الحدود، وكان سنداً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في عاصفة الحزم والعزم، فظهر للجميع هيبة المملكة وقوتها ومكانتها السامية، أسأل الله أن يديم علينا نعمة أمننا وإيماننا، وأن يسدد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لكل خير، وأن يحفظهم بحفظه ويكتب لهم التوفيق والرفعة والنصر.



