أسعار الأسماك اليوم الاثنين 11-6-2018 بمحافظة الدقهلية

انخفضت اليوم الاثنين اسعار الاسماك في اسواق الأسماك في محافظة الدقهلية، حيث سجل سعر كيلو السمك البلطي الكبير من 20"30 جنيه ا، وسجل سعر السمك البلطي الصغير نحو 25 جنيهًا، ووصل سعر كيلو السمك البياض لـ45 جنيهًا.



وسجل سعر السمك الحوت 29 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو سمك الذُمار 22 جنيهًا، وسجل سعر السمك البني 40 جنيهًا.