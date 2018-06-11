ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

العبادي: المحكمة الاتحادية وحدها من يقرر إعادة الانتخابات

الإثنين 11/يونيو/2018 - 03:29 م
العبادي: المحكمة الاتحادية وحدها من يقرر إعادة الانتخابات
طباعة
أسماء العزب
 
قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الاثنين، إن المحكمة الاتحادية وحدها فقط، وليس أي كيان آخر، هي من يمكنها اتخاذ قرار بشأن إعادة الانتخابات البرلمانية، نقلا عن قناة "تي أر تي".

ويذكر أن دعا رئيس مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته سليم الجبوري، الأحد، إلى ضرورة إعادة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو بعد الحريق الذي شب في مخزن لصناديق الاقتراع الأحد، في وقت اعتبر المتحدث باسم التيار الصدري أن هناك من عمد إلى هذا الحريق وله أسبابه.

ودعوة الجبوري لإعادة الانتخابات ليست جديدة، حيث أطلق دعوة مشابهة يوم السبت بالاتفاق مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وهو ما رفضه ائتلافا سائرون والحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني وقوى أخرى.
المزيد عن: قرار رئيس الوزراء العراقي دعوه المحكمة الاتحادية العبادي اعادة الانتخابات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كوريا الجنوبية - أساسي
-
x
15:00
-
السنغال - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
كوستاريكا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/11/2018 4:00:31 PM