العبادي: المحكمة الاتحادية وحدها من يقرر إعادة الانتخابات

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الاثنين، إن المحكمة الاتحادية وحدها فقط، وليس أي كيان آخر، هي من يمكنها اتخاذ قرار بشأن إعادة الانتخابات البرلمانية، نقلا عن قناة "تي أر تي".



ويذكر أن دعا رئيس مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته سليم الجبوري، الأحد، إلى ضرورة إعادة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو بعد الحريق الذي شب في مخزن لصناديق الاقتراع الأحد، في وقت اعتبر المتحدث باسم التيار الصدري أن هناك من عمد إلى هذا الحريق وله أسبابه.



ودعوة الجبوري لإعادة الانتخابات ليست جديدة، حيث أطلق دعوة مشابهة يوم السبت بالاتفاق مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وهو ما رفضه ائتلافا سائرون والحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني وقوى أخرى.