"حماية المنافسة": سنواجه مشكلة إذاعة المباريات حتى كأس العالم 2030
الإثنين 11/يونيو/2018 - 03:29 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إن بث التليفزيون المصري عدد من مباريات كأس العالم هى حق أصيل له، والهيئة الوطنية للإعلام هى من ستشرف على الجوانب الفنية لإذاعة المباريات، وليس الجهاز.
وأشار "نبيل"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أننا سنواجه مشكلة في بث مباريات كأس العالم حتى 2030، حيث تتمتع الفيفا بعقد حصري لبث المباريات، مضيفا أنهم رأوا أن عدم اتخاذ قرار بخصوص هذا الأمر سيطيل أمد المشكلة.
وأضاف أنهم لن يدخروا جهدًا في الحفاظ على حق المواطن المصري في مشاهدة مباريات كأس العالم.
وأشار "نبيل"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أننا سنواجه مشكلة في بث مباريات كأس العالم حتى 2030، حيث تتمتع الفيفا بعقد حصري لبث المباريات، مضيفا أنهم رأوا أن عدم اتخاذ قرار بخصوص هذا الأمر سيطيل أمد المشكلة.
وأضاف أنهم لن يدخروا جهدًا في الحفاظ على حق المواطن المصري في مشاهدة مباريات كأس العالم.