سيدي بوزيد: تواصل انجاز جملة من المشاريع في قطاع المياه بكلفة تتجاوز 65 مليون دينار





تواصل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد انجاز عدد من المشاريع في قطاع المياه بمختلف معتمديات الجهة بتكلفة بلغت 65 فاصل 5 مليون دينار ، وفق ما ذكره، اليوم الاثنين، رئيس دائرة الدراسات والاحصاء الفلاحي بمندوبية الجهوية للفلاحة بسيدي بوزيد خليفة غربي في تصريح لمراسلة (وات) بسيدي بوزيد.





وذكر الغربي ان مشاريع قطاع المياه تشمل 8 مشاريع تزويد بالماء الصالح للشراب بكل من معتمديات سيدي بوزيد الشرقية، والسبالة، وبئر الحفي، وسيدي علي بن عون، ومنزل بوزيان، والرقاب، وجلمة، وبلغت نسبة تقدم انجاز مشروع واحد منها 100 بالمائة و3 مشاريع في مراحل متقدمة من الانجاز و4 مشاريع في طور اعداد ملف طلب العروض.





ويشمل قطاع المياه بالجهة أيضا 20 مشروعا لاعادة التهيئة لمشاريع الماء الصالح للشرب في 9 معتمديات، وإحداث 8 آبار عميقة للماء الصالح للشرب بكل من سوق الجديد، وبئر الحفي، والرقاب، وسيدي بوزيد الشرقية، واولاد حفوز، ومنزل بوزيان انجز من بينها 3 ابار و2 بصدد الانجاز و3 ابار في مرحلة فرز العروض.





وأضاف أنه تمت برمجة إحداث 4 ابار استكشافية بكل من منزل بوزيان، والمزونة، وسيدي علي بن عون، تم انجاز بئر من بينها وبئر أخرى بصدد الانجاز وبئرين في انتظار الاعلان عن طلب العروض، اضافة الى تخصيص 8 ابار عميقة للري وبئري مراقبة بسيدي بوزيد الغربية واولاد حفوز، وفق ذات المصدر



