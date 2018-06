رئيس الثانوية: تحويل خطأ الترجمة في امتحان الجبر والهندسة بمدارس اللغات لمستشار المادة

انتهي 12 مقرا بالثانوية العامة من إجراءات التصحيح لكراسات إجابات "البوكليت" لطلاب الثانوية العامة في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.





وكشفت مصادر أن الكراسات يتم مراجعتها الآن ونقل الدرجات الخاصة بها علي مرايا الخارجية لكل كراسة، وأن النسبة العامة تقترب من ٩٨٪؜.





ومن جانب آخر، قرر الدكتور الرضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة تحويل شكوى طلاب مدارس اللغات من حدوث خطأ في ترجمة أحد الأسئلة في امتحان الجبر والهندسة الفراغية الذي أدي به الطلاب الامتحانات أمس لمستشار المادة بالوزارة لفحصها.





وأشار رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه في حالة التأكد من صحة شكوى الطلاب سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تصب في صالح الطلاب كما حدث في الامتحانات السابقة .





كان طلاب مدارس اللغات اشتكوا حدوث خطأ في نسخة اللغة الانجليزية بامتحان الجبر الذي أدي فيه طلاب شعبة العلمي رياضة الامتحان أمس وبالتحديد في سؤال رقم (ب) الذي طلب Find the direction component of vector AC in direction of vector AB لم يذكر كلمة vector component ام algebric component كما وردت في جميع أسئلة كتاب المدرسة و النماذج .





أوضح الطلاب أن هذا الخطأ في الترجمة جعلهم غير قادرين على فهمه علي فهمها لأن السؤال لم يوضَح المطلوب من الطلاب فقط ذكر كلمة direction component و لم يذكر vector component مما أدي إلي عدم توضيح المطلوب واختلف الطلاب في طريقة الحل و القوانين بسبب الترجمة الغير واضحة.





أضافوا أن كتاب المدرسة كان بيكتب ياما مركبة جبرية (algebraic component) أو كتابة مركبة متجه (vector component).