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البابا تواضروس يصل إلى مشيخة الأزهر لتهنئة الإمام الأكبر بعيد الفطر

الإثنين 11/يونيو/2018 - 03:24 م
البابا تواضروس يصل إلى مشيخة الأزهر لتهنئة الإمام الأكبر بعيد الفطر
البابا تواضروس وشيخ الأزهر
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وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، إلى مقر مشيخة الأزهر، على رأس وفد كنسي رفيع المستوى.

ويأتي ذلك لتهنئة فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بعيد الفطر المبارك.

واعتاد البابا، تهنئة الإمام الأكبر، بعيد الفطر المبارك في مقر مشيخة الأزهر، ما يعكس المحبة والتواصل والأخوة بين المؤسستين الدينيتين.
المزيد عن: شيخ الأزهر بابا الإسكندرية البابا تواضروس الإمام الأكبر
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