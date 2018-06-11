"البحوث الإسلامية" يعقد أمسية دينية وثقافية احتفالا بليلة القدر بمدينة البعوث الإسلامية

يعقد مجمع البحوث الإسلامية مساء اليوم أمسية دينية وثقافية للطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية بمناسبة الاحتفال بليلة القدر، بحضور علماء من الوعظ وبعض المنشدين.





وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن تلك الأمسية تأتي في إطار الفعاليات والأنشطة الثقافية التي يعقدها المجمع للطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية للتواصل المباشر معهم.





وأضاف الأمين العام أن برنامج الأمسية متنوع؛ حيث يشتمل على كلمات لعدد من علماء الوعظ بالإضافة إلى فقرات للابتهالات والأناشيد الدينية للموهوبين من طلبة الأزهر الشريف.





وأشار عفيفي إلى أن الأمسية تتناول أيضا الحديث عن فضل ليلة القدر وكيفية استثمارها، بالإضافة إلى استثمار ما تبقى من الشهر الكريم، وكيفية الاستفادة من هذا الشهر في تغيير الذات إلى الأفضل بعد رمضان.





وأوضح الأمين العام أن الأزهر الشريف يولي الطلاب الوافدين اهتمامًا كبيرًا؛ نظرًا لكونهم نموذجًا أزهريًا متميزاً في بلادهم لنشر المنهج الوسطي للأزهر الشريف وتصحيح المفاهيم الخاطئة وبيان معالم السماحة واليسر والجوانب الحضارية في الإسلام.



