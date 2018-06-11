ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار البيض اليوم الإثنين 11-6-2018 بمحافظة الدقهلية

الإثنين 11/يونيو/2018 - 03:25 م
أسعار البيض اليوم الإثنين 11-6-2018 بمحافظة الدقهلية
سعر البيض
طباعة
سالى رضوان
 
شهدت التعاملات على سعر كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الأثنين،استقرارا ملحوظا حيث بلغ سعر كارتونة البيض البلدى 40 جنيها والاحمر الأحمر 35 جنيها.

فيما سجل البيع والاقبال على البيض البلدى بمقدار 7 بيضات بمبلغ 10 جنيهات، وبحسب التجار فلقد بلغ سعر بيض مائدة أحمر كبير 37 جنيهًا، بيض أبيض مائدة كبير 36.5 جنية، بيض بلدي 40 جنيهًا.
المزيد عن: محافظة الدقهلية اليوم الإثنين أسعار البيض
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كوريا الجنوبية - أساسي
-
x
15:00
-
السنغال - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
كوستاريكا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/11/2018 4:00:31 PM