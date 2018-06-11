تعرفي علي أضرار المشروبات الغازية على صحة الدماغ

عندما يشعر الكثيرين بالتعب أو انخفاض الجهد في فترة ما بعد الظهيرة، قد يكون من المغري تناول كوب من المشروبات الغازية الباردة لرفع مستوى النشاط مجددا، وينتج هذا الشعور عن تداخل مكونات معينة من هذه المشروبات إلى الدماغ عن طريق عبور الحاجز الدموي الدماغي، مما يسمح لها بالتأثير على أنشطة الدماغ، ويؤثر الكافيين والسكر والمحليات الاصطناعية على العقل بطرق مختلفة.



الكافيين

من الآثار الشائعة والمرغوبة غالبًا من المشروبات الغازية هو زيادة اليقظة العقلية، وذلك لأنها تحتوي على مادة كيميائية تعرف بكونها مادة منشطة وهي مادة الكافيين، والتي يتم انتاجها من الناقل العصبي الأدينوزين في الظروف العادية، ويزيد الأدينوزين من التعب ويقلل من الاستثارة الفسيولوجية، ولكن وجود الكافيين يمنع هذا النشاط، مما يتسبب في زيادة اليقظة العقلية وانخفاض تدفق الدم، كما يشجع الكافيين على إطلاق مادة الدوبامين، وهي مادة كيميائية في الدماغ تزيد من مشاعر المتعة.



تأثيره على النوم

تناول المشروبات الغازية يمكن أن يعطل النوم ويسبب استجابة العقل لإطلاق العديد من الاستجابات الفسيولوجية، بما في ذلك زيادة معدل ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم وانخفاض تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي، وعلى المدى الطويل، يمكن أن يسبب شرب المشروبات الغازية تغييرات في الدماغ تجعلك مدمنًا على الكافيين.



السكر

تحتوي المشروبات الغازية العادية على مستويات عالية من السكر، مما يؤثر على العقل بعدة طرق، ووفقًا لدراسات Scott Olson طبيب الطبيعة، فإن النظام الغذائي المرتفع في السكر يقلل من مستويات العامل العصبي الكيميائي المشتق من الدماغ، أو ما يعرف علميا باسم BDNF، وقد وجدت الدراسات أجريت على الحيوانات تفيد بأن انخفاض مستويات BDNF يؤدي إلى ضعف الأداء في المهام المكانية والذاكرة، وهذا يشير إلى أن اتباع نظام غذائي مرتفع في الصودا السكرية، والذي يؤثر سلبا على قدراتك المعرفية، وعلى الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث في البشر لدعم هذه المطالبات إلا أن البحث محل اهتمام.



المحليات الصناعية

تحتوي علب الصودا الغذائية على مواد تحلية اصطناعية لخفض محتوى السكر مع الحفاظ على المذاق الحلو، وتشمل المحليات الاصطناعية المشتركة الأسبارتام والسكرين والسكرالوز، وهذه المحليات الصناعية تؤثر أيضا على طريقة التفكير، وقد وجدت شياو تيان وانغ الباحثة بجامعة ساوث داكوتا، في دراسة نشرت عام 2010 في “علم النفس” أن شرب المشروبات الغازية التي تحتوي على مواد تحلية صناعية يعتبره علماء النفس احتمال منح النفس مكافأة صغيرة على المدى القصير بدلا من الحصول على مكافأة أكبر فيما بعد فى المستقبل، ويقترح هذا البحث أن المحليات الاصطناعية تؤثر على قدرة الدماغ على اتخاذ القرارات.



الآثار الصحية

شرب كميات كبيرة من المشروبات الغازية قد يؤثر على صحة دماغك ويزيد من خطر الإصابة بأمراض معينة، ويقول الطبيب ناتوروباثيك سكوت أولسون أن العديد من الدراسات العلمية تشير إلى أن اتباع نظام غذائي مرتفع السكر قد يزيد من خطر الإصابة بالفصام والاكتئاب والقلق، على الرغم من الحاجة إلى إجراء تجارب سريرية واسعة النطاق للتحقق في هذه المزاعم، وكل هذا يعني أنه لا ينبغي أن يتم جعله جزءا منتظما من نظامك الغذائي.

