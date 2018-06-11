ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 11-6-2018 بمحافظة الدقهلية

الإثنين 11/يونيو/2018 - 03:23 م
أسعار الدواجن اليوم الإثنين 11-6-2018 بمحافظة الدقهلية
اسعار الدواجن
طباعة
سالى رضوان
 
استقرت أسعار الدواجن فى أسواق محافظة الدقهلية، اليوم الأثنين بجميع الأسواق على مستوى المحافظة.

وسجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 30 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 32 جنيهًا، كما تشهد المحافظة، خلال تعاملات اليوم استقرارا في أسعار البيض، حيث بلغ سعر كارتونة البيض الأحمر 35 جنيهًا، وكرتونة البيض الابيض 40 جنيها.

وبحسب التجار، بلغ سعر بيض مائدة أحمر كبير 31 جنيهًا، وبيض أبيض مائدة كبير 32 جنيهًا، بيض بلدي 35 جنيهًا للكرتونه التى تحتوى على 30 بيضه.
المزيد عن: محافظة الدقهلية اليوم الإثنين أسعار الدواجن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كوريا الجنوبية - أساسي
-
x
15:00
-
السنغال - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
كوستاريكا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/11/2018 4:00:31 PM