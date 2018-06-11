محافظ الفيوم يشدد على سرعة إنهاء أعمال المشروعات العالقة بمختلف القطاعات

عقد الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، اجتماعا موسعًا مساء أمس وعدد من التنفيذيين بمختلف القطاعات الخدمية لوضع الآليات وبحث أفضل السبل لسرعة الانتهاء من أعمال المشروعات العالقة بها، بحضور رؤساء المراكز والمدن، ومسئولي الطرق والإسكان والتخطيط والمتابعة والكهرباء والشئون القانونية بالمحافظة.



وقد تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات الحيوية شملت مختلف القطاعات، وشدد محافظ الفيوم على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال بالمشروعات الخدمية العالقة بقطاعات الطرق والاسكان والكهرباء إضافة لأعمال النظافة والتجميل بمختلف مراكز وقرى المحافظة.



كما أكد على جاهزية جميع المعدات والآلات بمجالس المدن والوحدات المحلية وعمل الصيانة الدورية لها، والتنسيق بين مجالس المدن ومركز الصيانة لعمل صناديق قمامة ذات مواصفات فنية لتفريغ القمامة آليًا بسيارات نقل القمامة.



كما أكد عرض الأفكار الواعدة التي تحمل حلولًا إيجابية للمشكلات لتيسير الخدمات للمواطنين وإزالة المعوقات لإنجاز المشروعات الخدمية خلال الجداول الزمنية المحددة سلفًا.



كما شدد محافظ الفيوم خلال اللقاء على طرح أعمال المشروعات كل مشروع على حده مع وضع آليات التنفيذ مصحوبًا بتاريخ بدء العمل وتاريخ الانتهاء منه وفقًا للشروط المعلنة أثناء الطرح، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال عدم إنجاز الأعمال في أوقاتها المحددة.



كما أكد على رؤساء المدن ووكلاء الوزارة ومسئولي القطاعات بسرعة إعداد الخطط الاستثمارية بشكل واضح طبقًا للاعتمادات المالية.

