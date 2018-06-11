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مجهول يحتجز 4 أطفال رهائن فى فلوريدا

الإثنين 11/يونيو/2018 - 01:58 م
مجهول يحتجز 4 أطفال رهائن فى فلوريدا
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

فتح شخص مجهول النيران، واحتجز 4 أطفال كرهائن فى مجمع سكنى بمدينى أولاندو "فلوريدا" الأمريكية.


وذكرت شبكة "فوكس نيوز" عن إصابة خطيرة لشرطى ونقله إلى المستشفى.


وتم استدعاء الشرطة لموقع الحادث بعد اتصال من امرأة أبلغت خدمة الطواريء عن تعرّضها للضرب من قبل زوجها، فقام المشتبه بفتح النيران لدى محاولة احتجازه، واتخذ 4 أطفال كرهائن.


وحتى صباح اليوم فشلت مسعى الشرطة للتفاوض مع الرجل من أجل تحرير الرهائن، الذين قد يكونوا أبناء ذلك الرجل.

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