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"اتصال" تستعرض أهم إنجازاتها في المؤتمر السنوي الرابع عشر يوليو المقبل

الإثنين 11/يونيو/2018 - 01:55 م
اتصال تستعرض أهم إنجازاتها في المؤتمر السنوي الرابع عشر يوليو المقبل
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أعلنت منظمة اتصال (نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) عن انعقاد مؤتمرها السنوي الرابع عشر والذي يعقد في الثالث من يوليو المقبل تحت رعاية وحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يتم فيه إقرار الميزانية واستعراض نتائج أعمال العام الماضي والمشاريع التي ستنفذها اتصال من خلال أعضائها .

كما يأتي المؤتمر الذي يعقد على هامش الجمعية العمومية لـ اتصال لاستعراض أبرز النتائج والانجازات التي حققتها الجمعية على مدار عام، بحضور اعضاء الجمعية العمومية وقيادات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وكبار المسئولين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


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