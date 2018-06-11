"البحرين": نتائج "الاجتماع الرباعي" بمكة ستُسهم في تعزيز استقرار الأردن

أكدت مملكة البحرين، أن نتائج الاجتماع الذي عُقد في مكة المكرمة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لمناقشة الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها المملكة الأردنية؛ ستسهم في تعزيز الاستقرار ودعم جهود التنمية لما فيه خير وازدهار ورِفعة شعبها الشقيق.





وثمّنت مملكة البحرين المبادرةَ الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، بعقد هذا الاجتماع الرباعي؛ بما يعكس نهجاً أصيلاً في دعم الأشقاء، وحرصاً شديداً على ترسيخ الأمن والسلام بدول المنطقة كافة؛ معربةً عن خالص تقديرها لما تبذله المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، من جهود دؤوبة وإسهامات عظيمة في نصرة وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.







