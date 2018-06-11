توريد 317 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد بالمنيا

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن إجمالي توريد محصول القمح منذ بدء موسم الحصاد اليوم الاثنين، على مستوى المحافظة بلغ 317405 طن و802كيلو.



وأضاف فى بيان له، أنه تم توريد 168794 طن و153 كيلو بالبنك الزراعي، و31338 طن و697 كيلو بقطاع المطاحن، و117272 طن و952 كيلو بالقابضة للصوامع.



وأوضح يوسف، أن سعر إردب القمح لهذا العام 600 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيه لدرجة نقاوة 23 و570 جنيه لدرجة نقاوة 22، مشيرًا إلى إن إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام تقدر بحوالي 245 ألف فدان.

