ضبط 543 مخالفة و25 سائقاً تحت تأثير المخدر في حملة مرورية ببني سويف

شنت إدارة مرور بني سويف، بقيادة العميد حسام الشايب، مدير إدارة مرور الإقليم، ومعاونة المقدم مدحت قرن، وكيل الادارة، اليوم، حملة مرورية وانضباطية مكبرة على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس، لمتابعة انتظام وسائل النقل، وضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر، والالتزام بخط السير، فضلًا عن تفعيل قواعد المرور وتحقيق الانضباط المروري بشوارع المحافظة.



وأسفرت الحملة عن ضبط 543 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات انتظار في الممنوع، وزيادة التعريفة المقررة، وقيادة دون رخصة تسيير، وسير عكس اتجاه، والمحادثة في الهاتف أثناء القيادة، ومواقف عشوائية.



كما أسفرت الحملة عن ضبط 25 شخصًا تحت تأثير المخدر، وجرى احالتهم للنيابة للتحقيق، وسحب الرخص الخاصة بهم.

