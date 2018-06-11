رئيس فودافون يشارك في مبادرة تطوعية مع موظفي الشركة بمؤسسة "بناتي"

قامت فودافون مصر بزيارة مؤسسة "بناتي" للأطفال بلا مأوى من خلال برنامج "يلا شارك"، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة، الكسندر فرومان، ومتطوعين من موظفي الشركة؛ وشملت الزيارة إفطارًا جماعيًا مع الفتيات في المؤسسة كما قام فريق المتطوعين بتزيين المؤسسة بزينة رمضان والعيد للشعور بالأجواء الإحتفالية للمناسبات.





عن هذه المبادرةـ أعرب ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لفودافون، عن سعادته بالمشاركة في المبادرة والإفطار الجماعي مع أطفال وفتيات مؤسسة "بناتي" وإدخال البهجة عليهن في الشهر الكريم، وأشاد بدور مؤسسة "بناتي" التي تقدم رعاية غير مسبوقة لمساعدة الأطفال (وخاصة البنات) فى حمايتهم من ظروف الشارع، وبدور شركة ويل سبرينج مصر عن الأنشطة الترفيهية المُقدمة.





وأضاف أننا فخورون بأنشطة برنامج "يلا شارك" فإن البرنامج يشجع موظفي فودافون على التفاعل مع بعضهم البعض في تقديم أعمال وأنشطة تطوعية مختلفة تفيد المجتمع المصري.





وقد قام المتطوعين بمشاركة أبناء المؤسسة في العديد من الأنشطة الترفيهية والمسابقات الطريفة، كما قاموا بإدخال البهجة على قلوب الأطفال.





وقد بدأ برنامج فودافون التطوعي "يلا شارك" العام الماضي، وذلك بالإعتماد على المتطوعين من موظفي فودافون مصر كقوة داعمة لنجاح مشروعات تدعم المجتمع.





وقام متطوعو فودافون مصر من خلال برنامج "يلا شارك"، بزيارة دار رعاية كبار السن للمشاركة في تزيين المكان ونشر الأجواء الرمضانية في كل مكان، وشاركوا الإفطار مع المقيمين في دار الرعاية، كما قاموا قبل شهر رمضان بزيارة مستشفى 57357، وعملوا مع الأطفال هناك وساعدوا في نشر مشاعر رمضان فيه بتزيين المكان واللعب والغناء معهم، كما قام متطوعو الشركة بتجهيز وجبات إفطار رمضان مع مؤسسة مصر الخير، حيث أظهروا شغفًا ودعمًا كبيرًا لمساعدة مصر الخير في حملتهم لإفطار 10 مليون صائم.



